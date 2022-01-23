Кредитные калькуляторы на сайте с движком DLE

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка727 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно сделать кредитные калькуляторы на финансовом сайте с движком DLE.

Нужен человек, который уже делал такие вещи для финансовых сайтов, и который знает как все это работает.

Нужно сделать кредитный калькулятор, калькулятор ипотеки, калькулятор микрозаймов и желательно калькулятор вкладов.

2 года назад
klicker
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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