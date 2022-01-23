Сайт объявлений на Next.js или React.js (SSR)

В общем документация 3commas с кучей каких то шаблонов на Питоне https://github.com/3commas-io/3commas-official-api-docs Нужно написать скрипт, который будет непрерывно парсить новости на одном сайте По ключевым словам отсеивать нужную новость Брать из неё название монеты и посылать команду в 3commas на: 1) ...