Разработка сайтов под ключ: дизайн, вёрстка, программирование.
Разработка сайтов под ключ: дизайн, вёрстка, программирование. Разработка приложений. Также занимаюсь продвижением сайта, поэтому отлично знаю, как должен выглядеть качественный продающий сайт. Обращаясь ко мне Вы, получаете комплексную упаковку вашего бизнеса в интернете "под ключ".
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ для компании МЕДОВАЯ ПРОВИНЦИЯ103 просмотра
- LANDING PAGE для компании RICOM90 просмотров
- ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН для бренда "OKSA"120 просмотров
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- LANDING PAGE для компании ЦБ РФ146 просмотров
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- LANDING PAGE для онлайн школы ФЁДОРА ХАНДРИКОВА52 просмотра
- КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ для компании "IT-CROUP"43 просмотра
- САЙТ для клуб единоборств "ОПОЛЧЕНЕЦ"49 просмотров
- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН для компании "Teriyaki"57 просмотров
- КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ для компании "PROMETEY"41 просмотр
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
3 года назад
WordPress
Благодарю за отлично выполненную работу. Ещё буду обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую . Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$500
10 баллов
6 лет назад
JoomlaWordPress
Очень доволен вериной работой. Быстро, качественно, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Лёгкий в общении, соблюдающий сроки .
$200
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Результат отличный. Буду обращаться в Вере ещё. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $300от 4 дней
нет рейтинга