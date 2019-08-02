VeraMorozova

Вера VeraMorozova

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка сайтов под ключ: дизайн, вёрстка, программирование.

Разработка сайтов под ключ: дизайн, вёрстка, программирование. Разработка приложений. Также занимаюсь продвижением сайта, поэтому отлично знаю, как должен выглядеть качественный продающий сайт. Обращаясь ко мне Вы, получаете комплексную упаковку вашего бизнеса в интернете "под ключ".

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Отзывы заказчиков

rtopifgojo
Мария 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
3 года назад
Нужен лендинг
WordPress
Благодарю за отлично выполненную работу. Ещё буду обращаться.
Отличный заказчик, рекомендую . Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
belickovantuan
Беликов 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Сайт каталог
JoomlaWordPress
Очень доволен вериной работой. Быстро, качественно, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Лёгкий в общении, соблюдающий сроки .
Ответный отзыв
MalzevIvan
Иван 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Разработка лендинга
WordPress
Результат отличный. Буду обращаться в Вере ещё. Спасибо
Отличный заказчик, всем рекомендую
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $300от 4 дней
нет рейтинга