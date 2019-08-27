Сайт каталог

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Завершен21 заявка353 просмотра

Нужен сайт каталог на wordpress или joomla. Сроки горят, бюджет небольшой, отдам предпочтение исполнителю, который сегодня сможет взяться за работу.

JoomlaWordPress
6 лет назад
belickovantuan
Беликов 
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VeraMorozova
Вера 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$500
5 дней
Очень доволен вериной работой. Быстро, качественно, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству.
Хороший заказчик. Лёгкий в общении, соблюдающий сроки .

Заявки фрилансеров

VeraMorozova
Вера 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад

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