Нужен мини сайт на тильде примерно такого формата: https://nativetravel.ru/ Пример внутренней страницы https://nativetravel.ru/japan_momiji Разбивка блоков аналогичнаВставить наше логоПодобрать лучше шрифты
Сайт каталог
Нужен сайт каталог на wordpress или joomla. Сроки горят, бюджет небольшой, отдам предпочтение исполнителю, который сегодня сможет взяться за работу.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно сделать копию существующего сайта на ворд прессСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Цель - получить лендинг outstaffing компании. IT специалисты - программисты/тестировщики/devops Предлагайте Ваши варианты исполнения - технологии, строки, цены ( по етапно, авансы , прочее) . В заявках добавляйте ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт nbast.ruСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен самый простой сайт. С написанием минимального контента. Фото и контент от вас. Услуги: электрика, системы видеонаблюдения, пожарная безопасность. Монтаж и обслуживание инженерных систем. От нас название, контакты, перечень выполняемых работ.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $30
Создать лэндинг под квиз-форму, простойСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно сделать сайт персоны. Примерно так: http://www.mdprokhorov.ru/ru/ http://www.mihail-prokhorov.ru/ Шаблон обсуждается. CMS - WP.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать сайт для врача на wordpress. Базовый функционал: инфо-визитка, ведение блога, оптимизация для поисковиков. Доп опции (обсудим): функции онлайн-записи на прием (возможно через интеграцию с prodoctotov.ru),; автоматический кросс-постинг блога в вк, фб, дзен, инстаграм; ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо сделать сайт по фрилансу и вакансии и резюме, услуги. если есть у вас готовая сборка готов рассмотреть так как понимаю что они все примерно одинаковы,основной функционал типовой, но май делаем для оказания услуг юр ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработка сайта в приложение т3 Жду от вас цену если Мы дизайн предоставим с версткой и без если вы всё будете делать под ключ с 0Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт6 лет назад