Сделать сайт персоны

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок508 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать сайт персоны. Примерно так:

http://www.mdprokhorov.ru/ru/

http://www.mihail-prokhorov.ru/

Шаблон обсуждается. 

CMS - WP.

WordPress
6 лет назад
ignat_95
Тимофев 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

IT_LEADER
Максим 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад
$100
7 дней
Escrow
Рекомендую!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

IT_LEADER
Максим 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов(-1)
6 лет назад