Скопировать адаптивный дизайн с оптимизацией кода, настроить сайт

Внимание. Обязательно ознакомьтесь с подробным ТЗ (в приложении к проекту), перед подачей заявки. Цените свое и мое время!

Есть сайт-исходник (чужой) на битриксе. У нас есть вордпресс. Требуется:

1. Скопировать и оптимизировать шаблон + элементы оформления контента

2. Настроить раздел статей с выбором категории статьи (на базе родных постов вордпресса)

3. Подключить формы заказа обратного звонка и обратной связи

4. Кастомизировать стандартные комментарии

5. Создать раздел отзывов

Подробное ТЗ прилагается. Время принятия решения об исполнителе ограничено. Пишите по существу. Опыт по вордпрессу обязателен.