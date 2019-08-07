Создание Калькулятора

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Закрыт7 заявок276 просмотров

Создание Калькулятора  задание тут https://docs.google.com/document/d/1LLIw3jLJpRDV1r6EkqAvL2by7Zyqjhmjo4Wn93VqmhI/edit?usp=sharing

от вас жду сроки и бюджет 

6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад

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Нет заявок фрилансеров