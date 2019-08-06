Нужно переехать с wp на что то современное и максимально безопасное Безопасность прежде всего, удобство второстепенно, но тоже важно
Программист для сайта на Joomla с платежной системой liqpay
Нужно отредактировать сайт и делать периодическую тех поддержку, поскольку человек, который создавал сайт больше им заниматься не может. Тезисно набросали задачи - такого плана + обновить джумлу на более ранюю версию и PHP.
1. Шапка в моб.версии сделать меньше по-горизонтали, "меню" в моб. версии разместить справа в виде значка и подменю должны раскрываться по щелчку на стрелочке предыдущего пункта меню. Внизу шапки (слева) разместить картинку с рейтингом.
2. Цвета по всему сайту однотонно серо-черно-белые.
3. Везде одинаковый шрифт. Скорее всего, сжатый по горизонтали. Сделать выравнивание всего основного текста "слева и справа".
4. Страница описание - структурировать каждую страницу-описание. Сверху коллаж-фото, потом какие-то ключевые параметры в виде характеристики, потом карусель фото
5. Главная: добавить на главной странице "с нами работают", "отзывы", карту Гугл и "статистику в цифрах" (столько то клиентов, такая то площадь). Структура на главной странице получится такая - шапка, перечень, характеристика, отзывы, с кем работали, карта и потом текст (который развернуть можно).
6. Раздел отзывы, убрать их из подраздела в "информации", и добавить в меню вместо "декора", сделать карусель (три вида, Фейсбук, инстаграмм, мессенджер).
7. Убрать с карты гугл в разделе контакты
8. В адресной строке заменить "зал №" на название зала.
9. Убрать раздел "Новости" с главной страницы и нижнее меню.
10. Отредактировать страницы 4шт - убрать фото внутри, поместить пакеты с ценами наверх и упорядочить их примеры работ (возможно три шт в ряд разместить). В основном меню, где перечень убрать серые рамки и качество ознакомительных фото
11. Пункт меню "Одежда" перемеиновать в "Наряды".
12. Меню сделать следующей структуры:
- Интерьеры
- Расписание
- Прайс
- Наряды
- Мероприятия
- Сертификат
- Отзывы (вместо декора)
- Шары
- Информация
- Контакты
13. В разделе "Правила" сделать раскрывающийся список Вопрос-Ответ.
14. Добавить перед загрузкой страниц анимированный "ждущий" элемент.
15. Убрать раздел "Оборудование"
16. раздел "Цена" - должна в моб. версии размещаться в пределах экрана, сузить "еденица измерения"
17. Ускорить загрузку страниц (расписание, в частности). Провести анализ кода на предмет убыстрения загрузки страниц.
20. Разработать механизм "Получения подарка" через всплывающее через (?) секунд окно (и на сайте, и в моб версии)
21. Сделать всплывающее окно (в обеих версиях сайта) статистика-обманка "Сейчас еще 1/2/3 человека оформляют бронь". Через 45сек после захода посетителя.
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