Программист для сайта на Joomla с платежной системой liqpay

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок171 просмотр

Нужно отредактировать сайт и делать периодическую тех поддержку, поскольку человек, который создавал сайт больше им заниматься не может. Тезисно набросали задачи - такого плана + обновить джумлу на более ранюю версию и PHP. 

1. Шапка в моб.версии сделать меньше по-горизонтали, "меню" в моб. версии разместить справа в виде значка и подменю должны раскрываться по щелчку на стрелочке предыдущего пункта меню. Внизу шапки (слева) разместить картинку с рейтингом.

2. Цвета по всему сайту однотонно серо-черно-белые.

3. Везде одинаковый шрифт. Скорее всего, сжатый по горизонтали. Сделать выравнивание всего основного текста "слева и справа".

4. Страница описание - структурировать каждую страницу-описание. Сверху коллаж-фото, потом какие-то ключевые параметры в виде характеристики, потом карусель фото

5. Главная: добавить на главной странице "с нами работают", "отзывы", карту Гугл и "статистику в цифрах" (столько то клиентов, такая то площадь). Структура на главной странице получится такая - шапка, перечень, характеристика, отзывы, с кем работали, карта и потом текст (который развернуть можно).

6. Раздел отзывы, убрать их из подраздела в "информации", и добавить в меню вместо "декора", сделать карусель (три вида, Фейсбук, инстаграмм, мессенджер).

7. Убрать с карты гугл в разделе контакты

8. В адресной строке заменить "зал №" на название зала.

9. Убрать раздел "Новости" с главной страницы и нижнее меню.

10. Отредактировать страницы 4шт - убрать  фото внутри, поместить пакеты с ценами наверх и упорядочить их примеры работ (возможно три шт в ряд разместить). В основном меню, где перечень  убрать серые рамки и качество ознакомительных фото

11. Пункт меню "Одежда" перемеиновать в "Наряды".

12. Меню сделать следующей структуры:

- Интерьеры

- Расписание

- Прайс

- Наряды

- Мероприятия

- Сертификат

  - Отзывы (вместо декора)

- Шары

- Информация

- Контакты

13. В разделе "Правила" сделать раскрывающийся список Вопрос-Ответ.

14. Добавить перед загрузкой страниц анимированный "ждущий" элемент.

15. Убрать раздел "Оборудование"

16. раздел  "Цена" - должна в моб. версии размещаться в пределах экрана, сузить "еденица измерения"

17. Ускорить загрузку страниц (расписание, в частности). Провести анализ кода на предмет убыстрения загрузки страниц.

20. Разработать механизм "Получения подарка" через всплывающее через (?) секунд окно (и на сайте, и в моб версии)

21. Сделать всплывающее окно (в обеих версиях сайта) статистика-обманка "Сейчас еще 1/2/3 человека оформляют бронь". Через 45сек после захода посетителя.

JoomlaPHP
6 лет назад
guest_15652000957199
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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