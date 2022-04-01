Заказать лонгрид

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  • Тексты в блог

    Ищем копирайтера для наполения блога на нашем портале. Мы пишем статьи на разные темы, связанные с digital - маркетинг, бизнес, нейросети, SEO. В основном, это формат инструкций, гайдов, подборок полезных сервисов. Если вам близки эти ...

    Лонгрид
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Продвижение тг

    Есть  два ТГ-канала. Один авторский канал (3,6к) с лонгридами, аналитикой и постами типа жж, другой (1к) рассчитан на юмор, дискуссии, обсуждение блогеров. Нужна помощь в продвижении канала. Хочу увеличить количество подписчиков, и ...

    Лонгрид
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Копирайт (трейдинг, криптовалюты) - обзоры проектов

    Мы ищем SEO-копирайтеров, которые могут регулярно писать статьи в различных форматах на темы трейдинга, инвестиций и криптовалют. Мы предлагаем гибкий график работы, где вы будете иметь возможность писать в свободное и удобное для вас время. Форматы: 1. ...

    Лонгрид
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Поиск проблем в SEO

    Ищем грамотного, профессионального seo-специалиста, который определит причину отсутствия роста органического трафика и, соответственно, поможет обеспечить этот рост.   Возраст интернет-магазина  - 10 лет. Магазин мультиязычный.  Вся seo оптимизация сделана. Адрес сайта www.mygoodknife.com    Мы НЕ ищем человека, который ...

    ЛонгридSEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Сверстать лонгрид

    Надо сверстать лонгрид. Можно смоделировать дизайн по образцу, вот ссылка на образец здесь 👇👇 https://l.wolfskillmarketing.ru/model_kmz Текст с картинками у меня готов

    Лонгрид
    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Текст на англ языке.

    Всем привет! Готов заплатить х3-х5 от стандартного прайса Нужен лонгрид на 3000-3500 слов на английском языке. Важный лендниг который нужно написать хорошо, чтобы это было похоже на авторский материал и звучало живым языком человека который реально разобрался ...

    Лонгрид
    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Создание однострничника на тильде или аналоге. Примерно 6 блоков.

    Есть убогий сайт masterbatch.kz нужно сделать лучше. Визуальный и текстовый контент мы предоставляем, естественно. Фото, видео тексты и тд. Подстраницы переносить не будем. Нужно что-то в формате лонгрида. С мобильной версией. [b]Примерное видение на данный момент.[/b] Шапка - О ...

    TildaЛонгрид
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Копирайт\Рерайт статей для сайта по IT тематике + перевод на Английски

    Копирайт\Рерайт статей для сайта по IT тематике + перевод на Английский. Интересуют улуги копирайта\рерайта на постоянной основе, в объеме от 30 000 до 100 000 символов в месяц на базе предоставляемых ссылок (руские и английские статьи) ...

    Статьи для сайтаЛонгрид
    Переводы20 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн лонгрида

    Добрый день! Нужно нарисовать дизайн посадочной страницы с большим количеством текста, примерно 12000 символов в тексте. Дизайн нужно сделать по типу продающей страницы, но при этом и информационная часть чтобы сохранилась. Тема страницы – Рулонный газон ...

    Лонгрид
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Разработка дизайна одностраничного сайта

    Разработка дизайна одностраничного сайта в формате лонгрида с встроенными играми. Тема лонгрида — попробуй себя в роли... (к примеру: веб-дизайнера, художника, преподавателя иностранного языка). Задачи: [list] [*]Адаптивный дизайн сайта в figma [*]Адаптивный дизайн игр (визуал ...

    Дизайн сайтаFigmaЛонгрид
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать лонгрид о нелегальной эмиграции

    Нужно написать подробный пошаговый лонгрид о нелегальной эмиграции из Мексики в США россиян и граждан из бывших стран СНГ (через Тихуану). Текст должен быть адекватным, информацию можно найти в интернете, но нужно описать действительную ситуацию ...

    Лонгрид
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать лонгрид

    Нужен копирайтер с опытом копирайтинга для посадочных страниц. Необходимо написать текст для лонгрида, есть уже некий скелет, нужно сделать его эмоционально заряженным. чтобы читатель вовлекался в чтение и было интересно читать. тема психология отношений между ...

    Лонгрид
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Storytelling для личной страницы на Facebook

    Ищу человека, который поможет закрыть следующую боль. Для своей личной страницы на Facebook мне необходимы 2-3 интересные истории / предпродающих текста в неделю. Цель – задействовать / привлечь внимание аудитории к моей странице (аудитория есть, ...

    Лонгрид
    Продающие тексты6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Веб-мастер(создание сайтов на Wordpress)

    $1000

    Требования: Опыт работы Вебмастером/редактором от 2-х лет; Базовые знания WordPress, блоки Gutenberg и Классический редактор; Умение и большое желание хорошо оформлять тексты Посты/Страницы/Лонгриды; Высокая работоспособность и саморганизованность; Нести осознанную ответственность за свои действия, быстро реагировать на задачи и иметь способность ...

    WordPressСайт на WordPressCSSЛонгрид
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание одностраничного сайта-рассказа, на английском языке.

    Здравствуйте! Необходимо помочь, создать одностраничный сайт-рассказ. Сайт будет англоязычным, особенно важно прописать СЕО теги связанные с тематикой сайта. Необходимо сделать следующую работу. 1) Создать сайт, зарегистрировать домен и хостинг, на мои данные.Домен должен быть американский, так как ...

    Лонгрид
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Контент-план + ТЗ для копирайтеров

    Добрый день, нужно разработать контент-план для наполнения сайта, составить ТЗ под каждую статью. Статьи - лонгриды. Количество - 30 шт. В каждой статье должны быть изображения, и ссылки на соответствующие страницы сайта. СЯ есть. Тематика - софт, IT, информационная безопасность. ТЗ ...

    Лонгрид
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Админ для введения развлекательно-обучающего паблика

    $800

    Есть коммерческий Инстаграм-паблик (онлайн-школа) сейчас 40 тыс пдп но активно заливаем новых нужно его вести сценарий на месяц вперед всегда есть (что в сторис писать что в ленту, а что в тг рассылку) единицы экспертного контента тоже все ...

    Лонгрид
    Социальные сети (SMM и SMO)24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Написание деловых статей

    .В коммуникационное Digital агентство требуется автор/ копирайтер с опытом работы в СМИ и опытом написания журналистских текстов. Кого мы ищем? Профессионала, который имеет за плечами опыт написания текстов/ публикаций для СМИ, написания текстов в общественной, политической или ...

    Лонгрид
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтинг

    Коопирайтер для Проекта в Нише СММ . Для тех кто работал с Инфо-бизнесом  . С опытом написания писем  для воронок продаж  Обязательно с Портфолио и Ценами . Возможно на длительное сотрудничество . С использованием крючков и нативных продаж ...

    Лонгрид
    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    3 года назад