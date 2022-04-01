Ищем копирайтера для наполения блога на нашем портале. Мы пишем статьи на разные темы, связанные с digital - маркетинг, бизнес, нейросети, SEO. В основном, это формат инструкций, гайдов, подборок полезных сервисов. Если вам близки эти ...
Заказать лонгрид
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите лонгрид на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- ЛонгридКопирайтинг11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Есть два ТГ-канала. Один авторский канал (3,6к) с лонгридами, аналитикой и постами типа жж, другой (1к) рассчитан на юмор, дискуссии, обсуждение блогеров. Нужна помощь в продвижении канала. Хочу увеличить количество подписчиков, и ...ЛонгридСоциальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Мы ищем SEO-копирайтеров, которые могут регулярно писать статьи в различных форматах на темы трейдинга, инвестиций и криптовалют. Мы предлагаем гибкий график работы, где вы будете иметь возможность писать в свободное и удобное для вас время. Форматы: 1. ...ЛонгридКопирайтинг12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Ищем грамотного, профессионального seo-специалиста, который определит причину отсутствия роста органического трафика и, соответственно, поможет обеспечить этот рост. Возраст интернет-магазина - 10 лет. Магазин мультиязычный. Вся seo оптимизация сделана. Адрес сайта www.mygoodknife.com Мы НЕ ищем человека, который ...ЛонгридSEO-оптимизацияПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Надо сверстать лонгрид. Можно смоделировать дизайн по образцу, вот ссылка на образец здесь 👇👇 https://l.wolfskillmarketing.ru/model_kmz Текст с картинками у меня готовЛонгридHTML-верстка34 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Всем привет! Готов заплатить х3-х5 от стандартного прайса Нужен лонгрид на 3000-3500 слов на английском языке. Важный лендниг который нужно написать хорошо, чтобы это было похоже на авторский материал и звучало живым языком человека который реально разобрался ...ЛонгридКопирайтинг44 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Есть убогий сайт masterbatch.kz нужно сделать лучше. Визуальный и текстовый контент мы предоставляем, естественно. Фото, видео тексты и тд. Подстраницы переносить не будем. Нужно что-то в формате лонгрида. С мобильной версией. [b]Примерное видение на данный момент.[/b] Шапка - О ...TildaЛонгридHTML-верстка21 заявкаЗакрытгод назад
Копирайт\Рерайт статей для сайта по IT тематике + перевод на Английский. Интересуют улуги копирайта\рерайта на постоянной основе, в объеме от 30 000 до 100 000 символов в месяц на базе предоставляемых ссылок (руские и английские статьи) ...Статьи для сайтаЛонгридПереводы20 заявокЗакрытгод назад
Добрый день! Нужно нарисовать дизайн посадочной страницы с большим количеством текста, примерно 12000 символов в тексте. Дизайн нужно сделать по типу продающей страницы, но при этом и информационная часть чтобы сохранилась. Тема страницы – Рулонный газон ...ЛонгридДизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Разработка дизайна одностраничного сайта в формате лонгрида с встроенными играми. Тема лонгрида — попробуй себя в роли... (к примеру: веб-дизайнера, художника, преподавателя иностранного языка). Задачи: [list] [*]Адаптивный дизайн сайта в figma [*]Адаптивный дизайн игр (визуал ...Дизайн сайтаFigmaЛонгридДизайн сайтов30 заявокЗакрыт2 года назад
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно написать подробный пошаговый лонгрид о нелегальной эмиграции из Мексики в США россиян и граждан из бывших стран СНГ (через Тихуану). Текст должен быть адекватным, информацию можно найти в интернете, но нужно описать действительную ситуацию ...ЛонгридКопирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен копирайтер с опытом копирайтинга для посадочных страниц. Необходимо написать текст для лонгрида, есть уже некий скелет, нужно сделать его эмоционально заряженным. чтобы читатель вовлекался в чтение и было интересно читать. тема психология отношений между ...ЛонгридКопирайтинг13 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу человека, который поможет закрыть следующую боль. Для своей личной страницы на Facebook мне необходимы 2-3 интересные истории / предпродающих текста в неделю. Цель – задействовать / привлечь внимание аудитории к моей странице (аудитория есть, ...ЛонгридПродающие тексты6 заявокЗакрыт2 года назад
- $1000
Требования: Опыт работы Вебмастером/редактором от 2-х лет; Базовые знания WordPress, блоки Gutenberg и Классический редактор; Умение и большое желание хорошо оформлять тексты Посты/Страницы/Лонгриды; Высокая работоспособность и саморганизованность; Нести осознанную ответственность за свои действия, быстро реагировать на задачи и иметь способность ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо помочь, создать одностраничный сайт-рассказ. Сайт будет англоязычным, особенно важно прописать СЕО теги связанные с тематикой сайта. Необходимо сделать следующую работу. 1) Создать сайт, зарегистрировать домен и хостинг, на мои данные.Домен должен быть американский, так как ...ЛонгридВеб-программирование16 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, нужно разработать контент-план для наполнения сайта, составить ТЗ под каждую статью. Статьи - лонгриды. Количество - 30 шт. В каждой статье должны быть изображения, и ссылки на соответствующие страницы сайта. СЯ есть. Тематика - софт, IT, информационная безопасность. ТЗ ...ЛонгридНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $800
Есть коммерческий Инстаграм-паблик (онлайн-школа) сейчас 40 тыс пдп но активно заливаем новых нужно его вести сценарий на месяц вперед всегда есть (что в сторис писать что в ленту, а что в тг рассылку) единицы экспертного контента тоже все ...ЛонгридСоциальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт2 года назад
.В коммуникационное Digital агентство требуется автор/ копирайтер с опытом работы в СМИ и опытом написания журналистских текстов. Кого мы ищем? Профессионала, который имеет за плечами опыт написания текстов/ публикаций для СМИ, написания текстов в общественной, политической или ...ЛонгридКопирайтинг8 заявокЗакрыт2 года назад
Коопирайтер для Проекта в Нише СММ . Для тех кто работал с Инфо-бизнесом . С опытом написания писем для воронок продаж Обязательно с Портфолио и Ценами . Возможно на длительное сотрудничество . С использованием крючков и нативных продаж ...ЛонгридСценарии6 заявокЗакрыт3 года назад