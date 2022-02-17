Написать лонгрид

Нужен копирайтер с опытом копирайтинга для посадочных страниц. Необходимо написать текст для лонгрида, есть уже некий скелет, нужно сделать его эмоционально заряженным. чтобы читатель вовлекался в чтение и было интересно читать. тема психология отношений между мужчиной и женщиной.