Написать лонгрид

Требуется статья по тематике "автопутешествия" в определенном регионе (детали согласуем с исполнителем). Оплата 150 р.\1000 збп, требуемой объем ~3К збп. Нужен качественный копирайт, с вычиткой текста на ошибки, с соблюдением хорошей стилистики, без жаргонизмов и косностей ...
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Нужен копирайтер с опытом копирайтинга для посадочных страниц. Необходимо написать текст для лонгрида, есть уже некий скелет, нужно сделать его эмоционально заряженным. чтобы читатель вовлекался в чтение и было интересно читать. тема психология отношений между мужчиной и женщиной.
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