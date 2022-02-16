Нужен копирайтер на автомобильную тематику

Доброго времени суток, Необходимо сделать несколько специализированных текстов, которые будут легко читаться и подходить для СЕО продвижения. Пример страницы: https://ru.forrender.com/software/3ds-max-render-farm/ Тексты нужны на страницы: https://ru.forrender.com/software/blender-render-ferma/ https://ru.forrender.com/software/cinema-4d-render-ferma/ https://ru.forrender.com/software/clarisse-render-ferma/ https://ru.forrender.com/software/keyshot-render-farm/ https://ru.forrender.com/software/terragen-render-ferma/ https://ru.forrender.com/software/3ds-max-render-farm/ Тексты нужны в несколько мест: 1. Вводный при попадании на страницу 2. Внизу на описание Нужно на двух языках. ...