Написание уникальных текстов для продвижения страницы

КопирайтингЗакрыт9 заявок748 просмотров
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Доброго времени суток,

Необходимо сделать несколько специализированных текстов, которые будут легко читаться и подходить для СЕО продвижения.

Пример страницы:

https://ru.forrender.com/software/3ds-max-render-farm/

Тексты нужны на страницы:

https://ru.forrender.com/software/blender-render-ferma/

https://ru.forrender.com/software/cinema-4d-render-ferma/

https://ru.forrender.com/software/clarisse-render-ferma/

https://ru.forrender.com/software/keyshot-render-farm/

https://ru.forrender.com/software/terragen-render-ferma/

https://ru.forrender.com/software/3ds-max-render-farm/

Тексты нужны в несколько мест:

1. Вводный при попадании на страницу

2. Внизу на описание

Нужно на двух языках. Английский и русский.

Список слов для продвижения во вложении.

2 года назад
ItLan
Роман 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
2 года назад
$65
7 дней
RUBUAHWMZ
#1
Копирайтинг
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