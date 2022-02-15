Написание уникальных текстов для продвижения страницы

Нужно написать текст 1500-1800 симв б/п про простые мини-игры (те, что раньше назывались флеш-играми). В тексте использовать 2 заголовка и как минимум один список. Что характерно для простых игр – то, что в ...
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Доброго времени суток,
Необходимо сделать несколько специализированных текстов, которые будут легко читаться и подходить для СЕО продвижения.
Пример страницы:
https://ru.forrender.com/software/3ds-max-render-farm/
Тексты нужны на страницы:
https://ru.forrender.com/software/blender-render-ferma/
https://ru.forrender.com/software/cinema-4d-render-ferma/
https://ru.forrender.com/software/clarisse-render-ferma/
https://ru.forrender.com/software/keyshot-render-farm/
https://ru.forrender.com/software/terragen-render-ferma/
https://ru.forrender.com/software/3ds-max-render-farm/
Тексты нужны в несколько мест:
1. Вводный при попадании на страницу
2. Внизу на описание
Нужно на двух языках. Английский и русский.
Список слов для продвижения во вложении.
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