Небольшой SEO-текст про игры

КопирайтингЗавершен4 заявки754 просмотра
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Нужно написать текст 1500-1800 симв б/п про простые мини-игры (те, что раньше назывались флеш-играми). В тексте использовать 2 заголовка и как минимум один список.

Что характерно для простых игр – то, что в них могут играть как маленькие дети, так и люди с «недалекими» интеллектуальными способностями.

Простые игры предполагают выполнение одного простейшего действия, для которого

надо только кликать мышкой.

Показываю примеры простых игр: (описать в тексте конкретно эти игры в виде списка + о чём игра)

https://cdn.witchhut.com/html5/games/miraculous-hero-design-rivals/

https://html5.gamemonetize.co/dyghnjnqtbbhbewhcav9qs3t7l090e0d/

https://html5.gamedistribution.com/3de0c1fd03414f92b4324ebfe54fc562/

Ключевые слова: простые игры (не склонять вообще).

Употребить ключ в каждом заголовке + по 3 раза в каждом блоке внутри подзаголовка, т.е. суммарно 8 вхождений.

Уникальность: 100%

Оплата вебмани или на карту: 1$/1000 симв без пробелов.

Если сработаемся – будут ещё задания.

2 года назад
DIVERSI
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Craide
Артем 
18 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$2
2 дня
RUB
Довольна сотрудничеством, будем продолжать
Быстро проверили выполнение, всё отлично!
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