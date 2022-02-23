Небольшой SEO-текст про игры

Нужно общаться в русском чате с людьми, либо в английском чате (если позволяет уровень владения языком) Требуется всего 1000 сообщений(с учётом задержки в 15 секунд после отправки), часов 7-9 работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать текст 1500-1800 симв б/п про простые мини-игры (те, что раньше назывались флеш-играми). В тексте использовать 2 заголовка и как минимум один список.
Что характерно для простых игр – то, что в них могут играть как маленькие дети, так и люди с «недалекими» интеллектуальными способностями.
Простые игры предполагают выполнение одного простейшего действия, для которого
надо только кликать мышкой.
Показываю примеры простых игр: (описать в тексте конкретно эти игры в виде списка + о чём игра)
https://cdn.witchhut.com/html5/games/miraculous-hero-design-rivals/
https://html5.gamemonetize.co/dyghnjnqtbbhbewhcav9qs3t7l090e0d/
https://html5.gamedistribution.com/3de0c1fd03414f92b4324ebfe54fc562/
Ключевые слова: простые игры (не склонять вообще).
Употребить ключ в каждом заголовке + по 3 раза в каждом блоке внутри подзаголовка, т.е. суммарно 8 вхождений.
Уникальность: 100%
Оплата вебмани или на карту: 1$/1000 симв без пробелов.
Если сработаемся – будут ещё задания.
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