Общение в Discord чате

$8
КопирайтингЗакрыт11 заявок823 просмотра
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Нужно общаться в русском чате с людьми, либо в английском чате (если позволяет уровень владения языком)

Требуется всего 1000 сообщений(с учётом задержки в 15 секунд после отправки), часов 7-9 работы.

2 года назад
guest_16446831892017
2 года в сервисе
Был
2 года назад