Написать 2 из 3х текстов

Добрый день, Имеется четкое ТЗ и пример выполненной работы. Необходимо собирать данные о крипто-проектах в сети. В определенных случаях нужно будет прочитать фразы на английском, но можно пользоваться переводчиком в гугл хроме. Нужно будет написать на ...