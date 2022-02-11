нужны тексты для сми и наших блога и колонок на разных площадках, их одного текста нужно сделать 6 статей для разных площадок на vc.ru, habr.com, mc.today, dou.ua, ain.ua, pravda.com.ua, liga.net, и т.д.у нас для вас есть текст ...
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