Написать White Paper для криптопроекта

написать 12 статей для инстаграм тематика игры
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Здравствуйте!
Нужно написать вайт-папер для будущего NFT криптопроекта на английском языке.
Черновой вариант проекта https://bit.ly/3uLKuhd
Опыт написания вайт-паперов для криптопроектов обязательна! В отклике, пожалуйста, прикрепляйте примеры ваших работ.
Оформлять в pdf не важно, нужно содержимое. Объем примерно на 30 страниц.
Цена обсуждаемая.
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