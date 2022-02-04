Написание SEO-текстов

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Для сайта, продающего услуги, требуется написание порядка 50 статей по 3-4 тыс. знаков каждая с описанием услуг. Семантическое ядро для каждой статьи будет предоставлено, примерно 20-30 однородных ключевых фраз на статью.Услуги из области юриспруденции, финансов, бухгалтерского учёта, внешнеэкономической деятельности (ВЭД), маркетинга и HR.Стоимость согласовывается после предложения исполнителя.
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