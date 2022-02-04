Написания новостей, на тему: Установка заборов

Техническое задание: Нужно написать новости на тему монтаж заборов. Количество знаков около 1500. Новости будут рассылаться путём массовой интернет рассылки. Мол успейте заказать забор прямо сейчас иначе цена может измениться потому, что так и так (грамотно поясните). Ранее люди уже обращались к нам и мы им делали подсчёт, они просто пропали. Так же написать просьба в письме, что мол вашу заявку предварительно аннулировать? Можно так и начать к примеру: Доброго времени суток, наш уважаемый заказчик, ранее Вы обращались к нам и мы вам делали предварительные расчёты и т.д. Указывайте цены: Забор из профлиста от 1050 / п.м, Забор из евроштакетника от 1070 п.м, Забор из Гиттер 3D сетки от 900 п.м, Кованные заборы от 1800 п.м, Калитка от 3500 , распашные ворота от 6500 , откатные ворота от 20000 , автопривод от 15000 . В общем нужно написать красиво и заставить человека заинтересоваться и откликнуться на письмо. Так же возможно указать в письме, что мол есть возможность работать через месяц-2 (пока клиент думает) по старой цене, для этого нужно заключить договор бла, бла, бла и пусть пишут. Остались вопросы? Задавайте их по порядку. Только что касается темы.