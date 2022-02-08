Тематика: кальяны, табачные изделия, vape Объемы большие.
Для инженерно-геологической компании нужны тексты. 8 услуг+О компании
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Друзья, всем привет! Нужна помощь копирайтера.
Для инженерно-геологической компании нужно подготовить тексты, для начала это будет 8 услуг + к странице «О компании».
Основные услуги:
1. Геологические изыскания
2. Экологические изыскания
3. Геодезические изыскания
4. Обследование конструкций
Дополнительные услуги:
5. Буровое работы
6. Статическое зондирование
7. Геодезические работы на строительной площадке
8. Контроль качества изысканий
+ Страница «О компании».
Подробнее:
Страницу с услугами (шаблон) проектировал чтобы можно было минимально вложиться в 3000-4000 символов. При желании можно и больше, ограничений(разумных) нет. Итого минимум 24000 (8х3) символов.
Тексты к странице о компании пока готовит клиент, он накидает все что сможет своими словами, после чего нужно будет это привести в порядок + подскажите/зададите наводящие вопросы и то, чем бы можно было еще дополнить. Думаю примерно +-5000 символов.
Прототип шаблона страниц в которые нужно вписать новый текст (нужные страница отмечены сверху текстом «для копирайтера»): https://www.figma.com/file/8fOV0YpfroaslBv7rWytkx/%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0?node-id=0%3A1
Тексты должны вписываться в отрисованные блоки.
Примеры сайтов организаций конкурентов, где можно что-то «позаимствовать».
и другие...
Чтобы я понял что вы ознакомились с ТЗ, пожалуйста в начале обращения напишите «Можем перейти на ты»?)
По срокам +-2 недели, пока идет верстка основных страниц, есть время неспеша проработать тексты.
Ранее не имел опыта работы с копирайтерами на прямую, поэтому смело задавайте вопросы)
Ожидаю от вас сумму за работу (для начала хотя бы примерную в указанное ранее количество символов), сроки и если не ошибаюсь у текстов должен быть свой уровень эксклюзивности что-ли...
п.с. После сайт будет наполняться остальными услугами и запланирован блог, также нужна будут помощь...
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