Копирайтинг статьи

Тематика: кальяны, табачные изделия, vape Объемы большие.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика статьи - обзор услуги аренды автотранспорта для определенного города\региона.
Стоимость - 100р\1000збп. Требуемый объем - 3000 збп, плюс-минус.
В целом, задача больше "проверочная", т.к. нужен исполнитель, в дальнейшем, на более-менее постоянное сотрудничество.
От вас, на перспективу, нужна инф следующего толка:
- стоимость услуг по копирайтингу, если продолжим работать далее
- хотя бы примерный прогноз скорости написания, статей в день - одна, 0.5, или 3 штук\день и т.п.
- примеры работ, хотя бы небольшое портфолио (а можно и большое ) ).
Требуется грамотность, умение писать в стилистике, а в целом - никаких заоблачных требований, кроме как умение создавать человеческие, легкочитаемые тексты.
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