Копирайтинг статьи

Тематика статьи - обзор услуги аренды автотранспорта для определенного города\региона.

Стоимость - 100р\1000збп. Требуемый объем - 3000 збп, плюс-минус.

В целом, задача больше "проверочная", т.к. нужен исполнитель, в дальнейшем, на более-менее постоянное сотрудничество.

От вас, на перспективу, нужна инф следующего толка:

- стоимость услуг по копирайтингу, если продолжим работать далее

- хотя бы примерный прогноз скорости написания, статей в день - одна, 0.5, или 3 штук\день и т.п.

- примеры работ, хотя бы небольшое портфолио (а можно и большое ) ).

Требуется грамотность, умение писать в стилистике, а в целом - никаких заоблачных требований, кроме как умение создавать человеческие, легкочитаемые тексты.