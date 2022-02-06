Писать описание к товарам (PC игры)

Привет всем.

Ребят, требуется человек, который будет писать описание к товарам. Тематика - PC-игры.

Пока работы не много. Пока надо в месяц 10-15 текстов. Объем каждого текста примерно 1,5К символов.

Цена указана за 1 текст.

Со времением объемы будут расти и цена за текст тоже.

Кому не сложно взяться за работу, пишите. Будем рады.