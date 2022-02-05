Требуется автор на информационный проект про майнинг

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст для сайта на тему "Оценка недвижимости" Исполнитель должен хорошо разбираться в тематике этого направления. Понимать, что такое оценка и для чего она делается. Наша компания предоставляет следующие услуги: Основные услуги: - ...
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Ищу 1-2 авторов для работы над информационным проектом про майнинг. Возраст от 25 лет.
Готов платить до 90 руб за 1000зн без пробелов + доплата за скриншоты. Большой объем работ гарантирую (более 200 ТЗ).
Статьи нужно писать по 1 минимум в 2 дня. Т.е. 15 и более статей в месяц. Объём 5000-15000зн. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!!
Примерное ТЗ - прикреплено.
Требования к статьям -
- Уникальность текста по text.ru от 90%, по одному источнику не более 15%.
- Уникальность по advego.com от 90%/70% по онлайн проверке! (по запросу заказчика).
- Тошнота по слову (advego.com/text/seo/) не больше 2,8%.
- Академическая тошнота (advego.com/text/seo/) от 7,0 до 9%.
- Главред glvrd.ru- оценка сервиса не меньше 8.0 из 10.
- Орфограммка orfogrammka.ru - отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и грамматических ошибок, тавтологий (особое внимание) раздел “Качество” не более 10 тавтологий на 1000 зн.
- Тургенев turgenev.ashmanov.com общий риск не более 3.
(ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО), так что если не уверены в себе - лучше не пишите. Работы будет много, статьи проверяю жестко, поэтому на "дурака" не пройдёт. Человек нужен очень ответственный и не ленивый. Отмазки типа "Не успел" или "Завтра" не принимаются.
Требования к исполнителю:
1. Грамотность.
2. Умение писать живые, легко читаемые тексты.
3. Желание работать и возможность выполнять относительно большие объемы.
4. Умение анализировать статьи конкурентов.
5. Опыт написания текстов по майнингу, криптовалюте будет преимуществом.
ПОРТФОЛИО ПРИКРЕПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! Жду ваших предложений.
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