Требуется автор на информационный проект про майнинг

Ищу 1-2 авторов для работы над информационным проектом про майнинг. Возраст от 25 лет.

Готов платить до 90 руб за 1000зн без пробелов + доплата за скриншоты. Большой объем работ гарантирую (более 200 ТЗ).

Статьи нужно писать по 1 минимум в 2 дня. Т.е. 15 и более статей в месяц. Объём 5000-15000зн. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!!

Примерное ТЗ - прикреплено.

Требования к статьям -

- Уникальность текста по text.ru от 90%, по одному источнику не более 15%.

- Уникальность по advego.com от 90%/70% по онлайн проверке! (по запросу заказчика).

- Тошнота по слову (advego.com/text/seo/) не больше 2,8%.

- Академическая тошнота (advego.com/text/seo/) от 7,0 до 9%.

- Главред glvrd.ru- оценка сервиса не меньше 8.0 из 10.

- Орфограммка orfogrammka.ru - отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических и грамматических ошибок, тавтологий (особое внимание) раздел “Качество” не более 10 тавтологий на 1000 зн.

- Тургенев turgenev.ashmanov.com общий риск не более 3.

(ВЫПОЛНЯТЬ НЕ НУЖНО), так что если не уверены в себе - лучше не пишите. Работы будет много, статьи проверяю жестко, поэтому на "дурака" не пройдёт. Человек нужен очень ответственный и не ленивый. Отмазки типа "Не успел" или "Завтра" не принимаются.

Требования к исполнителю:

1. Грамотность.

2. Умение писать живые, легко читаемые тексты.

3. Желание работать и возможность выполнять относительно большие объемы.

4. Умение анализировать статьи конкурентов.

5. Опыт написания текстов по майнингу, криптовалюте будет преимуществом.

ПОРТФОЛИО ПРИКРЕПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Дальнейшие детали в личной переписке. Спасибо! Жду ваших предложений.