Написать текст для сайта. Тема "Оценка недвижимости" (Укр и рус)

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст для сайта на тему "Оценка недвижимости"

Исполнитель должен хорошо разбираться в тематике этого направления. Понимать, что такое оценка и для чего она делается.

Наша компания предоставляет следующие услуги:

Основные услуги:

- Оценка квартиры (3000-3500 тысячи символов);

- Оценка дома (3000-3500 тысячи символов);

- Оценка земли (3000-3500 тысячи символов).

Дополнительные услуги:

Услуги БТИ

Техническая инвентаризация

Ввод в эксплуатацию

Оформление технического паспорта

(3000-3500 тысячи символов на все четыре пункта, не на каждый)

По каждому из этих пунктов нужен текст на двух языках. Русский и украинский.

!!! Важный момент. Текст необходимо составить изначально на украинском языке, и уже с него сделать перевод на русский.

Нужен авторский контент с оригинальной структурой и использованием предоставленных ключевых слов.

Все подробности и интересующие вопросы можем обсудить в телефонном режиме.