Требуется написать 2 статьи на Англ на криптовалютной тематике

КопирайтингЗакрыт7 заявок583 просмотра
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требуется описать проект. Сделать статью описывающие  плюсы и особенности.https://yuser.network/ - сайт проекта где черпать информацию.https://yuser.co - сайт бэта версии платформы.https://medium.com/yuser - Описание проекта на медиуме.Это NFT платформа. статьи будут размещены на Медиуме.

2 года назад
JustVladimir
Владимир 
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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