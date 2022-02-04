Необходимо написание отзывов для автошколы в городе Минске на Яндекс и Гугл! Оплата за каждый опубликованный отзыв, а не за отзыв, который находится на модерации! На постоянной основе!
Требуется написать 2 статьи на Англ на криптовалютной тематике
КопирайтингЗакрыт7 заявок583 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется описать проект. Сделать статью описывающие плюсы и особенности.https://yuser.network/ - сайт проекта где черпать информацию.https://yuser.co - сайт бэта версии платформы.https://medium.com/yuser - Описание проекта на медиуме.Это NFT платформа. статьи будут размещены на Медиуме.
2 года назад
Владимир JustVladimir
29 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
- Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужны отзывы на авито Для не понимающих, чтобы написать отзывы нужно на каждый отзыв разные аккануты у которых не мение полу года регистрация с которых ведется сначала переписка и после пишутся отзывы.Копирайтинг9 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте, ищем человека, которые напишет 30 текстов для видео материала. Краткое ТЗ: нужно искать объявления интересные, писать текста для разноса в стиле кухни/Павла Воли/др и к материалу делать короткий план (сколько сек на какую картинку на ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт2 года назад