Отзывы на Яндекс и Гугл для автошколы

КопирайтингЗакрыт7 заявок653 просмотра
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Необходимо написание отзывов для автошколы в городе Минске на Яндекс и Гугл! Оплата за каждый опубликованный отзыв, а не за отзыв, который находится на модерации! На постоянной основе!

2 года назад
avtoshkola
Денис 
37 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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