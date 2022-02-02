Нужен копирайтер на проект, который проанализирует белую бумагу проекта и по ней для уже готового каждого блока сайта, напишет (подставит вместо того что в дизайне) продающий текст. Проект лендинг в тематике blockchain NFT Games.

Язык рус

То есть, нужен инициативный специалист, которого не надо вести за ручку и все показывать. Должно быть желание разобраться в проекте и выдать крутой результат. На любые вопросы по проекту если возникнут в процессе работы, будут даны ответы

Прикрепляю дизайн лендинга. Вам еще отталкиваясь от белой бумаги надо добавить дополнительно 2- 3 экранов где надо будет как раз таки описать запланированную масштабность проекта, какие это блоки вы должны предложить сами (в них должен быть заголовок и описание). Наша фишка что мы реально создаем метавселенную, а не просто очередные гоночки как у большинства