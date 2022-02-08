Написать SEO тект для сайта

Необходимо написать ряд статей и текстов для лендингов. Тематика Gambling. Текста для лендингов и стандартные ревью-обзоры сервисов. В заявке указывайте пожалуйста стоимость и примеры ваших работ. Исполнителя выберу сегодня
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер с пониманием SEO (какие ключи использовать в каком количестве), возможно с дополнительным анализом ключей по тематике.
Требуется текст на главную страницу сайта, больше никуда. Требований специальных по количеству символов, ключей и т.п. нет. Нужно по итогу выполнение двух условий:
1) Чтобы текст нормально читался, т.е. не был перегружен ключами, ненужными оборотами и т.п.
2) Чтобы текст индексировался по ключам и был уникальный.
Для примера есть сайт со своим текстом по аналогичной тематике, в личку могу скинуть подробности, и там уже сможете определиться с ценой.
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