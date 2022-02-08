Написать SEO тект для сайта

КопирайтингЗавершен3 заявки593 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен копирайтер с пониманием SEO (какие ключи использовать в каком количестве), возможно с дополнительным анализом ключей по тематике.

Требуется текст на главную страницу сайта, больше никуда. Требований специальных по количеству символов, ключей и т.п. нет. Нужно по итогу выполнение двух условий:

1) Чтобы текст нормально читался, т.е. не был перегружен ключами, ненужными оборотами и т.п.

2) Чтобы текст индексировался по ключам и был уникальный.

Для примера есть сайт со своим текстом по аналогичной тематике, в личку могу скинуть подробности, и там уже сможете определиться с ценой.

2 года назад
mad_fobos
40 летРоссия
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
maxfrancisco
Максим 
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$21
1 день
В принципе все хорошо, по скорости, коммуникабельности, SEO вопросов нет. Были вопросы по качеству самого текста (в плане легкости чтения и отсутствия ошибок), но в итоге все решили.
Артём - прекрасный заказчик. Быстро решили все вопросы по проекту. Молниеносно отвечал на все сообщения. Моментально проверил работу и сделал оплату. Рекомендую Артёма для сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Копирайтинг на Испанском: Gambling

    Необходимо написать ряд статей и текстов для лендингов. Тематика Gambling. Текста для лендингов и стандартные ревью-обзоры сервисов. В заявке указывайте пожалуйста стоимость и примеры ваших работ. Исполнителя выберу сегодня

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтинг на Немецком: Gambling

    Необходимо написать ряд статей и текстов для лендингов. Тематика Gambling. Текста для лендингов и стандартные ревью-обзоры сервисов. В заявке указывайте пожалуйста стоимость и примеры ваших работ. Исполнителя выберу сегодня

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтинг на Польском: Gambling

    Необходимо написать ряд статей и текстов для лендингов. Тематика Gambling. Текста для лендингов и стандартные ревью-обзоры сервисов. В заявке указывайте пожалуйста стоимость и примеры ваших работ. Исполнителя выберу сегодня

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтинг на Английском: Gambling

    Необходимо написать ряд статей и текстов для лендингов.  Тематика Gambling.  Текста для лендингов и стандартные ревью-обзоры сервисов.  В заявке указывайте пожалуйста стоимость и примеры ваших работ. Исполнителя выберу сегодня

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Ищу копирайтера на рекламные текст

    Легкочитаемые, краткий рекламный текст надо написать. До 1000 символов. Рассказывается про биржу, на которой зарабатывается пассивный доход. Примеры прошлые - уже скину в личные сообщения

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайт на строительную тематику

    Требуется копирайтер, написать тексты для сайта. Тематика продажа строй материалов. Кто готов взяться пишите. Нужно, чтоб был релевантный опыт и понимание темы. Пришлите примеры текстов, которые вы писали.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO-текст (диски и шины)

    Необходимо написать пару десятков текстов (точнее в ТЗ), может больше. Желательно, чтобы писал человек, который разбирается в этой теме, иначе будет сложновато. [url=https://docs.google.com/document/d/1aaR8Cgwtb2ue12TCcdK16x_oEvp4M5ac/edit]Вот ТЗ[/url]. Нужны сроки и стоимость.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    2 года назад