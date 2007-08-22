mad_fobos

Артем Еремеевский mad_fobos

 
40 летРоссия/Красноярск
20 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад

Образование высшее: инженер-программист.

Сфера деятельности: Web-мастер (программирование, верстка).

Опыт более 7 лет.

Языки программирования: PHP, JavaScript

СУБД: MySQL

Дополнительные знания:

-система шаблонов Smarty

-Технология AJAX, библиотека jQuery (http://jquery.com)

-XML, XHTML, CSS, XPath.

-письменный английский (включая технический)

Знания готовых решений для интернет-магазинов и CMS:

-OsCommerce (включая клоны CRE, VamShop, xtCommerce и пр.)

-ShopScript Premium

-Joomla (включая компонент VirtueMart для создания интернет-магазина).

Основная специализация: разработка и доработка интернет-магазинов.

Дополнительный опыт:

-Парсинг XML/HTML c использованием Xpath и DOMDocument (PHP5)

-Разработка AJAX-интерфейсов (с использованием jQuery)

-разработка web-приложений на Joomla

Дополнительные услуги

-профессиональная верстка (другой человек в команде). Блочная и табличная. Кроссбраузерность: IE, FireFox, Opera 9+, Safari.

Ставка: от 25$/час.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJoomlajQueryAjaxVirtuemart
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Отзывы заказчиков
kositskiy
Геннадий 
48 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1500
10 баллов
15 лет назад
Доработка ресурса
Профессионал, каких мало. Долго искал исполнителя проекта, многие отказывались, в связи со сложностью и трудоемкостью ТЗ. Мне повезло – я нашел настоящего специалиста. Человек действительно знает свое дело! Работа выполнена быстро, четко. В процессе работы вносил полезные предложения и рекомендации, оказывал поддержку в виде консультаций, быстрых и грамотных ответов на поставленные вопросы. Насколько я понял, для него как программиста нет ничего невозможного – выполнял любые пожелания (писал нехватающие модули, исправлял ошибки в существующих, дописывал скрипты, менял дизайн). Впечатления самые положительные. Жаль, что нельзя поставить более высокую оценку (с моей задачей он справился, как минимум, на 20 балов).
Никаких проблем при работе не возникло.
Ответный отзыв
vladimir_diz
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$300
10 баллов
15 лет назад
Верстка готового дизайна, система шаблонов SMARTY
Крайне доволен работой. Верстка потребовала значительных усилий от исполнителя, проявившего профессионализм, компетентность и терпение. Обеспечено полное соответствие макетам дизайна и техническим требованиям по тэгам, шрифтам и прочим параметрам.
Никаких проблем при работе не возникло.
Ответный отзыв
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Vamshop-Установка колл-ва товаров в списке товаров
Артем отличный специалист. Выполнил задачу быстро и качественно. Только положительные впечатления
Никаких проблем при работе не возникло.
Ответный отзыв
eclipse
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$170
10 баллов
16 лет назад
Парсинг прайса поставщика в базу shop-script.
Работа была выполнена в положенные сроки, качественно. Это уже не первый проект с Артёмом, он с самого начала зарекомендовал себя как профессионал своего дела, особо хочется отметить, что он адекватно реагирует на замечания и всегда идёт на встречу.Работаю с этим человеком уже несколько месяцев и всегда был доволен качеством. Буду продолжать сотрудничество, оценка безусловно 10.
Никаких проблем при работе не возникло.
Ответный отзыв
ivanych
Иван 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Форма вопрос-ответ для shop script
Быстро и качественно. Рекомендую!
Никаких проблем при работе не возникло.
Ответный отзыв