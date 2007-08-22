Профессионал, каких мало. Долго искал исполнителя проекта, многие отказывались, в связи со сложностью и трудоемкостью ТЗ. Мне повезло – я нашел настоящего специалиста. Человек действительно знает свое дело! Работа выполнена быстро, четко. В процессе работы вносил полезные предложения и рекомендации, оказывал поддержку в виде консультаций, быстрых и грамотных ответов на поставленные вопросы. Насколько я понял, для него как программиста нет ничего невозможного – выполнял любые пожелания (писал нехватающие модули, исправлял ошибки в существующих, дописывал скрипты, менял дизайн). Впечатления самые положительные. Жаль, что нельзя поставить более высокую оценку (с моей задачей он справился, как минимум, на 20 балов).