Артем Еремеевский mad_fobosmad_fobos
Образование высшее: инженер-программист.
Сфера деятельности: Web-мастер (программирование, верстка).
Опыт более 7 лет.
Языки программирования: PHP, JavaScript
СУБД: MySQL
Дополнительные знания:
-система шаблонов Smarty
-Технология AJAX, библиотека jQuery (http://jquery.com)
-XML, XHTML, CSS, XPath.
-письменный английский (включая технический)
Знания готовых решений для интернет-магазинов и CMS:
-OsCommerce (включая клоны CRE, VamShop, xtCommerce и пр.)
-ShopScript Premium
-Joomla (включая компонент VirtueMart для создания интернет-магазина).
Основная специализация: разработка и доработка интернет-магазинов.
Дополнительный опыт:
-Парсинг XML/HTML c использованием Xpath и DOMDocument (PHP5)
-Разработка AJAX-интерфейсов (с использованием jQuery)
-разработка web-приложений на Joomla
Дополнительные услуги
-профессиональная верстка (другой человек в команде). Блочная и табличная. Кроссбраузерность: IE, FireFox, Opera 9+, Safari.
Ставка: от 25$/час.
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