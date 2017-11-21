Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Оплата через Безопасная сделка. www.biotint.ua - сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения на сайте и в админке. Напишите Ваш опыт с данной ...
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт19 дней назад
- $1000
Мы с вами когда-то работали - biotint.com Сайт уже не рабочий Хочу перейти на другую систему Не желаете помочь?Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения при оформлении заказа на сайте и внесении данных покупателя в админке. Напишите Ваш опыт с данной ...Завершенгод назад
Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно доработать часть админки и подправить баг на сайте. Напишите Ваш опыт с данной cms Все работы ...Завершенгод назад
Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести некоторые измененя на сайте и переработать часть админки под наши потребности. Напишите Ваш опыт с данной cms ...Завершенгод назад
Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно переработать часть админки под наши потребности. Напишите Ваш опыт с данной cms Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере ...Завершенгод назад
Требуется написать ANDROID программу переадресации email на Viber,WatsApp, Telegramm, SMS. Описание: Когдана устройство (телефон или планшет) приходит email сообщение с темой, например "forward it!" программа пытается последовательно переслать это сообщение сначала на Viber, если неудачно на WatsApp, если не ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
У нас есть сайт на ОсКомерц: www.biotint.com Ему уже более 10 лет и он уже устарел. Хочется сделать сайт имеющий адаптивную мобильную версию, максимально простой, понятный и удобный клиентам. Кроме того хочется иметь дополнительные функции, которых нет в базовой версии. Изначально планировали ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Имеется три товара (см. приложение). Все они имеют этикетку от производителя, однако не имеют эстетического вида. Имеется другой товар (см. приложение) уже с эстетичной этикеткой от данного производителя (см. приложение). Требуется дополнить эти три товара ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен сборник фотографий на тему: "Маникюр и наращивание ногтей" Пример фотографий, которые нужны в приложении. Фотографии должны быть большего размера (на экран компьютера, без искажений ) и без чужих логотипов. Общее необходимое количество фотографий – ...Фотосъемка2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать фотографии товаров для Интернет-магазина. Для каждого товара 2 фото: одна превью, вторая побольше, чтобы можно было рассмотреть детали. Образец здесь: http://www.biotint.com/product_info.php/info/p186_Professional-nyi-nabor-dlja-narashivanija-resnic.html http://www.biotint.com/product_info.php/info/p183_Klei-dlja-narashivanija-resnic-naivysshego-kachestva.html Фотографии надо делать с наших товаров, поэтому мастер нужен с Киева или области. Общее количество фотографий ...Фотосъемка13 заявокЗакрыт14 лет назад
Имеются скан-копии трафаретов (см. пример в приложении). Требуется: 1. Каждый трафарет перевести в кривые (формат Corel) и привести к виду необходимому для порезки на режущем плоттере - убрать лишние узлы, при необходимости расширить некоторые линии (пример ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $1500
Уже несколько лет у меня есть ресурс www.biotint.com выполненный на базе HTML (информационная часть), OSC (магазин на базе сборки ВАМа) и FRB (форум). В связи с необходимостью упрощения администрирования ресурса, упрощения наполнения полезной информацией, предоставления пользователям дополнительных услуг, ...Завершен16 лет назад
Имеется сайт www.biotint.com, часть которого сделана на OS Commerce (магазин), часть написана на php (форум), часть на html (информационная часть). Требуется: 1) Объединить базу данных форума и магазина (сайта) 2) Оптимизировать магазин (незначительные изменения) 3) Информационную часть сделать управляемой с OS Commerce ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Имеется рабочая программа (ехе, "исходников" нет), но она не достаточно функциональна. Программа служит для управления аппаратом для разлива жидкостей. Аппарат разливает 100, 150, 200, 400, 600 мкЛ. Необходимо чтоб разливал 50мкЛ - добавить пункт в ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать Интернет магазинчик, похожий на приведенный в примере, с возможностью встраивания в дизайн моего сайта http://biotint.com/Goods.htm. Основные требования (исключающие недостатки примера): 1) Возможность легкого добавления, изменения, редактирования категорий и товаров; 2) Наличие иконки товара и, ...Интернет-магазины37 заявокЗакрыт18 лет назад