У нас есть сайт на ОсКомерц: www.biotint.com Ему уже более 10 лет и он уже устарел. Хочется сделать сайт имеющий адаптивную мобильную версию, максимально простой, понятный и удобный клиентам. Кроме того хочется иметь дополнительные функции, которых нет в базовой версии. Изначально планировали ...