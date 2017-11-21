kositskiy

Геннадий kositskiy

 
48 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Внести изменения на сайте и админке магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)

    Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения при оформлении заказа на сайте и внесении данных покупателя в админке. Напишите Ваш опыт с данной ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Модификация подраздела админки магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)

    Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно доработать часть админки и подправить баг на сайте. Напишите Ваш опыт с данной cms Все работы ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Внести измененя на сайте и части админки Simpla CMS (OKAY CMS).

    Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести некоторые измененя на сайте и переработать часть админки под наши потребности. Напишите Ваш опыт с данной cms ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Модификация админки магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)

    Добрый день. Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS). Есть сайт на Simpla CMS, нужно переработать часть админки под наши потребности. Напишите Ваш опыт с данной cms Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • ANDROID программа переадресации email на Viber, WatsApp, Telegram, SMS

    Требуется написать ANDROID программу переадресации email на Viber,WatsApp, Telegramm, SMS. Описание: Когдана устройство (телефон или планшет) приходит email сообщение с темой, например "forward it!" программа пытается последовательно переслать это сообщение сначала на Viber, если неудачно на WatsApp, если не ...

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка сайта Симпла Simpla

    У нас есть сайт на ОсКомерц: www.biotint.com Ему уже более 10 лет и он уже устарел. Хочется  сделать сайт имеющий адаптивную мобильную версию, максимально простой, понятный и удобный клиентам. Кроме того хочется иметь дополнительные функции, которых нет в базовой версии. Изначально  планировали  ...

    Дизайн сайта
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Этикетка для продукции.

    $50

    Имеется три товара (см. приложение). Все они имеют этикетку от производителя, однако не имеют эстетического вида. Имеется другой товар (см. приложение) уже с эстетичной этикеткой от данного производителя (см. приложение). Требуется дополнить эти три товара ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Фотографии "Маникюр и наращивание ногтей"

    Нужен сборник фотографий на тему: "Маникюр и наращивание ногтей" Пример фотографий, которые нужны в приложении. Фотографии должны быть большего размера (на экран компьютера, без искажений ) и без чужих логотипов. Общее необходимое количество фотографий – ...

    Фотосъемка2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Фотографии товаров для Интернет-магазина.

    Необходимо сделать фотографии товаров для Интернет-магазина. Для каждого товара 2 фото: одна превью, вторая побольше, чтобы можно было рассмотреть детали. Образец здесь: http://www.biotint.com/product_info.php/info/p186_Professional-nyi-nabor-dlja-narashivanija-resnic.html http://www.biotint.com/product_info.php/info/p183_Klei-dlja-narashivanija-resnic-naivysshego-kachestva.html Фотографии надо делать с наших товаров, поэтому мастер нужен с Киева или области. Общее количество фотографий ...

    Фотосъемка13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод изображения в кривые для режущего плоттера

    Имеются скан-копии трафаретов (см. пример в приложении). Требуется: 1. Каждый трафарет перевести в кривые (формат Corel) и привести к виду необходимому для порезки на режущем плоттере - убрать лишние узлы, при необходимости расширить некоторые линии (пример ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка ресурса

    $1500

    Уже несколько лет у меня есть ресурс www.biotint.com выполненный на базе HTML (информационная часть), OSC (магазин на базе сборки ВАМа) и FRB (форум). В связи с необходимостью упрощения администрирования ресурса, упрощения наполнения полезной информацией, предоставления пользователям дополнительных услуг, ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оптимизация сайта сделанного на OS Commerce

    Имеется сайт www.biotint.com, часть которого сделана на OS Commerce (магазин), часть написана на php (форум), часть на html (информационная часть). Требуется: 1) Объединить базу данных форума и магазина (сайта) 2) Оптимизировать магазин (незначительные изменения) 3) Информационную часть сделать управляемой с OS Commerce ...

    PHPHTML
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Увеличение функциональности программы

    Имеется рабочая программа (ехе, "исходников" нет), но она не достаточно функциональна. Программа служит для управления аппаратом для разлива жидкостей. Аппарат разливает 100, 150, 200, 400, 600 мкЛ. Необходимо чтоб разливал 50мкЛ - добавить пункт в ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Маленький Интернет магазинчик

    Необходимо создать Интернет магазинчик, похожий на приведенный в примере, с возможностью встраивания в дизайн моего сайта http://biotint.com/Goods.htm. Основные требования (исключающие недостатки примера): 1) Возможность легкого добавления, изменения, редактирования категорий и товаров; 2) Наличие иконки товара и, ...

    Интернет-магазины37 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
10 баллов
год назад
Внести изменения на сайте и админке магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)
Рекомендую
Всё выполнено Спасибо
Ответный отзыв
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$60
10 баллов
год назад
Модификация подраздела админки магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)
Рекомендую!
Все четко и согласно ТЗ. Спасибо за качественную работу.
Ответный отзыв
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
год назад
Внести измененя на сайте и части админки Simpla CMS (OKAY CMS).
Рекомендую!
Я доволен работой
Ответный отзыв
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
10 баллов
год назад
Модификация админки магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)
Рекомендую!
Всё отлично
Ответный отзыв
Santina
Марина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Фотографии "Маникюр и наращивание ногтей"
Спасибо!
Исполнитель установил приемлемую цену, вложился в срок. Остался доволен её работой, рекомендую.
Ответный отзыв