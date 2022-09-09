Добрый день.

Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).

Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения при оформлении заказа на сайте

и внесении данных покупателя в админке.

Напишите Ваш опыт с данной cms

Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки

переносятся на рабочий сайт.

ТЗ

1

В разделе ЗАЯВКИ

Под кнопкой

Дата/Номер заказа/Принт

В поле для фото заказа заменить серую стрелочку на инструмент добавления

См. рисунок TZ-IMAGE-10 в приложении.

Если на добавление фото нажали, но фотографию не внесли – возвращаемся к виду

См. рисунок TZ-IMAGE-10 в приложении.

При просмотре фото в правом верхнем углу заменить крестик которым закрывают окно.

Крестик в приложении в файле cross.psd

2

В разделе ЗАЯВКИ

Под кнопкой

Дата/Номер заказа/Принт

В поле для фото заказа можно просматривать фото.

Сделать возможность пролистывать пальцем фото, когда оно открыто - как это сделано для фото товаров, если их несколько

3

На сайте, после того как нажимаем кнопку оформить в корзине – появляется страница

оформления заказа.

На этой странице есть кнопка «Подтвердить». Нужно ее выровнять по левому краю для компьютерной версии (в мобильной все с ней нормально).

См. рисунок TZ-IMAGE-11 в приложении.

В компьютерной версии кнопка «крестик» закрытия этого окна черная, а должна быть

красная – как на телефоне.

Также на этой странице есть кнопка выбора дополнительного метода связи.

Нужно сделать это поле обязательным – добавить звездочку и не пропускать дальше, если оно не заполнено.

Т.е. если обязательные поля не заполнены и нажать «Подтвердить» - должно появиться

предупреждение об ошибке, например, для английской версии

См. рисунок TZ-IMAGE-11 в приложении.

Сейчас это работает только для поля телефона.

В русской версии предупреждающая надпись будет:

«Заполните, пожалуйста, поле»

См. рисунок TZ-IMAGE-12 в приложении.

Аналогично в украинской:

«Заповніть, будь ласка, поле»

Предупреждающая надпись появляется только под незаполненным полем (если не заполнены 2 поля – значит

под обоими).

На мобильном телефоне появление таких предупреждений выглядит так:

См. рисунок TZ-IMAGE-13 в приложении.

Добавление только одного дополнительного метода связи является обязательным.

Остальные – по желанию (как сейчас).

4

Нужно добавить еще один дополнительный метод связи

Telegram

И разместить его между Вайбер и Ватсап

См. рисунок TZ-IMAGE-14 в приложении.

Функционал у него, такой же как у Вайбер

См. рисунок TZ-IMAGE-15 в приложении.

5

Если выбрать

Другого метода связи нет..

То будет

См. рисунок TZ-IMAGE-16 в приложении.

На мобильном телефоне это должно выглядеть так –

См. рисунок TZ-IMAGE-17 в приложении.

И теперь уже можно нажать кнопку Подтвердить и ошибка незаполненного поля не появится (если

телефон заполнен).

Обеспечить аналогичную работу на украинском и английском языке.

6

На сайте в шапке есть возможность заказать обратный звонок

Окно заказа обратного звонка должно быть аналогично окну оформить, но с названием

Заказ обратного звонка

И капчей (это тоже обязательное поле, под которым должна появляться предупреждающая надпись,

если оно не заполнено)

Дизайн капчи поменять

Текст капчи поменять на

Введите ответ *

Введіть відповідь*

Enter your answer*

- в зависимости от языка

См. рисунок TZ-IMAGE-18 в приложении.

Для мобильного телефона

См. рисунок TZ-IMAGE-19 в приложении.

Все выравнивания элементов, согласно TZ-IMAGE-18, TZ-IMAGE-19