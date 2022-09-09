Ищется разработчик для натяжки верстки на платформу Битрикс. Также требуется оптимизация скорости работы системы под высокой нагрузкой, учитывая несколько тысяч хостов в сутки. Обеспечьте стабильную и быструю работу сайта.
Внести изменения на сайте и админке магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)
Добрый день.
Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).
Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести изменения при оформлении заказа на сайте
и внесении данных покупателя в админке.
Напишите Ваш опыт с данной cms
Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки
переносятся на рабочий сайт.
ТЗ
1
В разделе ЗАЯВКИ
Под кнопкой
Дата/Номер заказа/Принт
В поле для фото заказа заменить серую стрелочку на инструмент добавления
См. рисунок TZ-IMAGE-10 в приложении.
Если на добавление фото нажали, но фотографию не внесли – возвращаемся к виду
См. рисунок TZ-IMAGE-10 в приложении.
При просмотре фото в правом верхнем углу заменить крестик которым закрывают окно.
Крестик в приложении в файле cross.psd
2
В разделе ЗАЯВКИ
Под кнопкой
Дата/Номер заказа/Принт
В поле для фото заказа можно просматривать фото.
Сделать возможность пролистывать пальцем фото, когда оно открыто - как это сделано для фото товаров, если их несколько
3
На сайте, после того как нажимаем кнопку оформить в корзине – появляется страница
оформления заказа.
На этой странице есть кнопка «Подтвердить». Нужно ее выровнять по левому краю для компьютерной версии (в мобильной все с ней нормально).
См. рисунок TZ-IMAGE-11 в приложении.
В компьютерной версии кнопка «крестик» закрытия этого окна черная, а должна быть
красная – как на телефоне.
Также на этой странице есть кнопка выбора дополнительного метода связи.
Нужно сделать это поле обязательным – добавить звездочку и не пропускать дальше, если оно не заполнено.
Т.е. если обязательные поля не заполнены и нажать «Подтвердить» - должно появиться
предупреждение об ошибке, например, для английской версии
См. рисунок TZ-IMAGE-11 в приложении.
Сейчас это работает только для поля телефона.
В русской версии предупреждающая надпись будет:
«Заполните, пожалуйста, поле»
См. рисунок TZ-IMAGE-12 в приложении.
Аналогично в украинской:
«Заповніть, будь ласка, поле»
Предупреждающая надпись появляется только под незаполненным полем (если не заполнены 2 поля – значит
под обоими).
На мобильном телефоне появление таких предупреждений выглядит так:
См. рисунок TZ-IMAGE-13 в приложении.
Добавление только одного дополнительного метода связи является обязательным.
Остальные – по желанию (как сейчас).
4
Нужно добавить еще один дополнительный метод связи
Telegram
И разместить его между Вайбер и Ватсап
См. рисунок TZ-IMAGE-14 в приложении.
Функционал у него, такой же как у Вайбер
См. рисунок TZ-IMAGE-15 в приложении.
5
Если выбрать
Другого метода связи нет..
То будет
См. рисунок TZ-IMAGE-16 в приложении.
На мобильном телефоне это должно выглядеть так –
См. рисунок TZ-IMAGE-17 в приложении.
И теперь уже можно нажать кнопку Подтвердить и ошибка незаполненного поля не появится (если
телефон заполнен).
Обеспечить аналогичную работу на украинском и английском языке.
6
На сайте в шапке есть возможность заказать обратный звонок
Окно заказа обратного звонка должно быть аналогично окну оформить, но с названием
Заказ обратного звонка
И капчей (это тоже обязательное поле, под которым должна появляться предупреждающая надпись,
если оно не заполнено)
Дизайн капчи поменять
Текст капчи поменять на
Введите ответ *
Введіть відповідь*
Enter your answer*
- в зависимости от языка
См. рисунок TZ-IMAGE-18 в приложении.
Для мобильного телефона
См. рисунок TZ-IMAGE-19 в приложении.
Все выравнивания элементов, согласно TZ-IMAGE-18, TZ-IMAGE-19
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