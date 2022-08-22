Необходимо внедрить правки на сайте, работающем на CMS Bitrix, согласно пунктам 7, 7.2, 16, 17, 18, 21, 24.1, 25, 27 из предоставленного ТЗ. Требуется оценка времени выполнения и стоимости по каждому пункту. Оплата производится по факту выполнения работы.
Пару правок на Joomla
Добрый день
нужно сделать на сайте
1. Форму на кнопку товара
2. Добавить ссылки на футер (скопировать с header)
3. Вставить код на главную
Заявки фрилансеров
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