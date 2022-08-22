Необходимо перенести сайт на WordPress с первого хостинга на второй, где уже находится сайт на MODX. Новый сайт на WordPress должен разместиться в отдельной папке, чтобы оба сайта функционировали на одном домене. Ожидается создание структуры: site.com для MODX и site.com/wp для WordPress.