Правки на ВП

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки439 просмотров

Правки на ВП  + по мелочам расширили. Просьба посмотреть и оценить 

3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$67
3 дня
Escrow
Арсений, отличный исполнитель Приятно иметь дело с такими людьми
Всегда на связи, оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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