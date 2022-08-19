Требуется разработчик для редизайна интернет-магазина на платформе Open Cart. Необходимо перенести новый верстка на существующий функционал с учетом схожей структуры. Ожидается работа с уже подготовленным дизайном.
Изменить и настроить шаблон Joomla+classfieds
Необходимо в заброшенной доске объявлений изменить и настроить новый официальный шаблон Joomla+classfieds.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется доработка сайта на WordPress с вынесением каждой услуги из раздела «Услуги» на отдельные страницы. Необходимо также разработать минимальный дизайн для каждой страницы. Текст на страницах может быть любым.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо найти и устранить проблему с отображением SEO страниц фильтра в OCFilter для Opencart. Проблема заключается в некорректной работе ссылок третьего уровня, которые не отображаются должным образом. Требуется обеспечить правильную настройку ссылок, чтобы страницы с SEO корректно отображались в каталоге, особенно для фильтрации по производителям.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется исправить шаблон на сайте интернет-магазина на платформе OKAY CMS, чтобы устранить проблему с двойными заголовками на страницах. Необходимо сделать так, чтобы заголовок отображался только один. Работы нужно выполнить аккуратно и в срок до понедельника. Бюджет на выполнение задачи составляет 700 рублей.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется помощь в редактировании контента на Wordpress. Необходимо изменить два слова на украинском языке. Ожидаются предложения от фрилансеров с опытом работы с CMS.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разобраться с модулем Referral на Drupal 7. Необходима настройка для создания уникальных ссылок и корректной регистрации пользователей. Также нужно добавить поле для ввода кода реферала на форме регистрации, чтобы пользователи могли регистрироваться под рефералом.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать корпоративный сайт на WordPress, добавив новые пункты меню и исправив верстку некоторых элементов. Также требуется обновление движка и плагинов, включая решение проблем с модулем конструктора Elementor. Подробное техническое задание будет предоставлено исполнителю.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется провести проверку сайта на платформе Битрикс, оптимизировать производительность и устранить выявленные ошибки безопасности согласно рекомендациям сканера уязвимостей. Необходимо обеспечить надежность и безопасность ресурса.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка сайта на платформе MODX. Основная задача заключается в улучшении функционала и интерфейса для повышения удобства пользователей. Необходим опыт работы с MODX и понимание принципов работы CMS.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется программист для внесения изменений на сайте и в админке Simpla CMS (OKAY CMS). Задачи включают улучшение поля комментариев, изменение отображения цен, адаптацию дизайна для мобильных устройств и другие изменения по приложенным требованиям. Работы проводятся на копии сайта на вашем сервере.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад