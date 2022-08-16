Требуется программист для внесения изменений на сайте и в админке Simpla CMS (OKAY CMS). Задачи включают улучшение поля комментариев, изменение отображения цен, адаптацию дизайна для мобильных устройств и другие изменения по приложенным требованиям. Работы проводятся на копии сайта на вашем сервере.
Доработка сайта на modx
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