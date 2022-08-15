Необходимо настроить фильтрацию на сайте WooCommerce, чтобы в результатах отображались только товары, имеющиеся в наличии. Проблема заключается в том, что при фильтрации по параметрам, таким как размер и цвет, выводятся также недоступные товары. Требуется исправить эту ошибку для корректной работы магазина.