Необходимо решить проблему с импортом вариативного товара обуви с использованием WP All Import. Размер 40 не отображается в вариациях, в то время как размеры 41-46 работают корректно. Ищется решение для корректной работы импорта из XML. Опыт работы с WP All Import будет преимуществом.