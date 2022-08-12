Требуется создать копию сайта и базы данных с домена 1 и развернуть ее на новом домене 2. Необходимо заменить все привязки к новой базе данных. Ожидается знание систем управления контентом (CMS) и работы с базами данных.
Написание виджета на сайт Wordpress
На сайте WordPress, через Elementor, настроить виджет отображения 3 крайних миниатюр видео, которые уже автоматически подтягиваются и публикуются в постах на сайте через API c помощью плагина.
Заявки фрилансеров
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