Ищется бекенд-разработчик для создания админ-панели с нуля для сайта портфолио. Необходимы функции управления музыкой, видео, фото и мероприятиями. Убедитесь, что музыка и видео воспроизводятся корректно, с возможностью автоматической остановки. Также требуется экспорт почтовых адресов пользователей из админки. Укажите цены, сроки и вопросы.
Перенести сайт на modx на другой хостинг
Необходимо запустить сайт на modx на новом хостинге. Бекап со старого хостинга есть, сайт так же пока открывается на старом хостинге.
Выбранный исполнитель
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