Перенести сайт на modx на другой хостинг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок315 просмотров

Необходимо запустить сайт на modx на новом хостинге. Бекап со старого хостинга есть, сайт так же пока открывается на старом хостинге.  

MODX
3 года назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

ievgen_dev
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Отлично справился с заданием, быстро вник в ситуацию, приятен в общении. Рекомендую!
Четкая постановка задачи. Всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Олег
 
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