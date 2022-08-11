Ищу специалиста по MODX

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Закрыт4 заявки299 просмотров

Ищу опытного специалиста по MODX для установки на сайте шаблона под блог (страница списка и страница поста) 

MODX
3 года назад
denmur
Денис 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
62 отзыва
3 года назад
Николай
 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
81 отзыв
3 года назад
Наталья
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 часов назад
92 отзыва
3 года назад
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 отзывов
3 года назад