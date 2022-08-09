Изменить шаблон главной страницы Opencart 3

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок221 просмотр

Изменить шаблон главной страницы Opencart 3. Добавить в макет "Левая колонка" для вывода меню Категории на главной шаблон магазина https://feelmart.octemplates.net в нем отсутствует возможность вывода меню на главной странице. Нужно оформить как на прикрепленной картинке.

Opencart
3 года назад
guest_1660208773078
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров