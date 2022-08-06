Доработка сайта wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка237 просмотров

Необхідно внести коригування та допрацювати сайт https://skyfarb.com/ згідно з ТЗ у вкладенні. 

WordPress
3 года назад
guest_16600288871959
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
66 отзывов(-2)
3 года назад