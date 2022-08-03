Требуется доработка сайта на WordPress с интеграцией Google Workspace для обучающей платформы на базе Woocommerce. Ищем опытных программистов для расширения функционала и кастомизации системы.
Bitrix убрать 500 ошибки
На такие страницы ругается гугл. Пример в приложенном файле.
Нужно исправить проблему.
Нужен специалист по bitrix, который может решить и другие задачи, которых сейчас скопилось много.
Стоимость и сроки пишите в отклике.
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