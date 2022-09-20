Требуется убрать дату из отображения в результатах поиска на сайте WordPress. На сайте https://sentda.com/ необходимо настроить вывод информации так, чтобы категория оставалась, а дата исчезала. Ожидаются предложения по решению задачи.
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