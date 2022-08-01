Здравствуйте,

есть магазин https://monfristyle.com/

написанный на WP woocomerce.

Ищем компанию или разработчика/дизайнера что бы вносить на постоянной основе правки доработки на сайт. Опыт работы с WP/WC обязателен.

Примеры будущих задач:

- поправить баги отображения на десктопной/мобильной версии.

- поправить порядок элементов на странице карточки товара.

- на странцие контактов внести изменения в карту.

- убрать некоторые необязательные элементы на чекаут странице.

- создать дизайн и добавить модальное окно с размерной сеткой товаров.

- (для дизайнеров) создание баннеров, карточек: тематических, праздничных, после фотосессии и тп.

Задачи будут на постоянно основе.

К дополнению к заявке оставляйте пожалуйста ваши расценки за час работы.

Спасибо