Доделать функционал, внести правки на WP WooCommerce магазине

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок1042 просмотра

Здравствуйте, 

есть магазин https://monfristyle.com/

написанный на WP woocomerce. 

Ищем компанию или разработчика/дизайнера что бы вносить на постоянной основе правки доработки на сайт. Опыт работы с WP/WC обязателен.

Примеры будущих задач:

- поправить баги отображения на десктопной/мобильной версии.

- поправить порядок элементов на странице карточки товара.

- на странцие контактов внести изменения в карту.

- убрать некоторые необязательные элементы на чекаут странице.

- создать дизайн и добавить модальное окно с размерной сеткой товаров.

- (для дизайнеров) создание баннеров, карточек: тематических, праздничных, после фотосессии и тп.

Задачи будут на постоянно основе.

К дополнению к заявке оставляйте пожалуйста ваши расценки за час работы.

Спасибо

WooCommerceWordPress
3 года назад
web_development
Сергей 
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