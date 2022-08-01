Требуется внести изменения на сайт Bitrix: реализовать загрузку превью фотографий, а также настроить отображение телефона и email в зависимости от cookie посетителя с utm_source=yandex. Работы будут производиться на тестовом сайте с последующим переносом на рабочий. Срок выполнения 1-2 дня.
Доделать функционал, внести правки на WP WooCommerce магазине
Здравствуйте,
есть магазин https://monfristyle.com/
написанный на WP woocomerce.
Ищем компанию или разработчика/дизайнера что бы вносить на постоянной основе правки доработки на сайт. Опыт работы с WP/WC обязателен.
Примеры будущих задач:
- поправить баги отображения на десктопной/мобильной версии.
- поправить порядок элементов на странице карточки товара.
- на странцие контактов внести изменения в карту.
- убрать некоторые необязательные элементы на чекаут странице.
- создать дизайн и добавить модальное окно с размерной сеткой товаров.
- (для дизайнеров) создание баннеров, карточек: тематических, праздничных, после фотосессии и тп.
Задачи будут на постоянно основе.
К дополнению к заявке оставляйте пожалуйста ваши расценки за час работы.
Спасибо
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