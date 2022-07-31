Необходимы правки на платформе, разработанной на WordPress. Включают исправление логики редактирования и экспорта подписей, а также настройку уведомлений адресатов при подписании. Требуется улучшить функционал для администраторов и пользователей, обеспечив доступность необходимых инструментов на всех этапах.
Внести изменения на сайт битрикс bitrix
Внести изменения на сайт битрикс bitrix (отображение фото и отображение телефона в зависимости от cookie посетителя)
1 - На сайте есть фотографии, но нужно сделать чтобы сначала грузились только небольшие превью, а потом уже полноценные фото
2 - Нужно настроить, чтобы если человек заходил с utm_source=yandex, тогда, ему записывать cookie со сроком жизни 180 дней и по нему показывать другой телефон и другой email, а также показывать небольшое уведомление
Все работы производиться будут на тестовом сайте. Потом нужно перенести на рабочий сайт.
По сроку 1-2 дня. Желательно сегодня сделать все.
Все подробности в личке.
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