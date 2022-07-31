Внести изменения на сайт битрикс bitrix

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Закрыт2 заявки407 просмотров

Внести изменения на сайт битрикс bitrix (отображение фото и отображение телефона в зависимости от cookie посетителя)

1 - На сайте есть фотографии, но нужно сделать чтобы сначала грузились только небольшие превью, а потом уже полноценные фото

2 - Нужно настроить, чтобы если человек заходил с utm_source=yandex, тогда, ему записывать cookie со сроком жизни 180 дней и по нему показывать другой телефон и другой email, а также показывать небольшое уведомление

Все работы производиться будут на тестовом сайте. Потом нужно перенести на рабочий сайт.

По сроку 1-2 дня. Желательно сегодня сделать все.

Все подробности в личке.

3 года назад
dim996g
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2 года назад

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Денис
 
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