1. В административном интерфейсе – есть просмотр подписей - но нет, как с ними можно что-то сделать (отредактировать, пометить как удаленные).

2. В личном кабинете редактировать можно только до победы, а экспортировать подписи только после. Это неверная логика. Возможность экспортировать и редактировать должна быть всегда.

3. И подписи мы выгружаем и относим адресату, конечно же, до достижения победы

4. По адресатам.

Если указан емэйл адресата и включена опция соответствующая, то при подписи от имени подписанта направляется электронное письмо на адрес адресата с текстом петиции от имени подписанта.

Платформа: http://test.prograkf.beget.tech/