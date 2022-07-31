Внести правки на платформе разработанной на WordPress

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка1083 просмотра

1. В административном интерфейсе – есть просмотр подписей - но нет, как с ними можно что-то сделать (отредактировать, пометить как удаленные).

2. В личном кабинете редактировать можно только до победы, а экспортировать подписи только после. Это неверная логика. Возможность экспортировать и редактировать должна быть всегда.

3. И подписи мы выгружаем и относим адресату, конечно же, до достижения победы

4. По адресатам.

Если указан емэйл адресата и включена опция соответствующая, то при подписи от имени подписанта направляется электронное письмо на адрес адресата с текстом петиции от имени подписанта.

Платформа: http://test.prograkf.beget.tech/

WordPress
3 года назад
rudy_vova
Владимир 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Wordpress

    Требуется опытный специалист по Wordpress для выполнения задач. Подробное техническое задание будет предоставлено. Ожидается высокая квалификация и знание системы управления контентом.

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки шаблона на WP

    $13

    Требуются 2 правки для шаблона на WordPress. Первая правка - вывод отдельного фото для мобильной версии с возможностью выбора в админке. Вторая правка - замена кнопки на открытое окно. Подробности в прикрепленном файле.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция системы Paymart в интернет магазине CMS Битрикс

    Требуется интеграция системы Paymart в интернет-магазин на платформе CMS Битрикс. Клиенты смогут оплачивать товары в рассрочку. Имеется необходимая документация для интеграции. Укажите срок выполнения работы и стоимость услуги.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить тему WordPress

    Требуется настроить тему WordPress, загруженную на сайт. Необходимо привести внешний вид сайта к аналогичному, как на указанной ссылке. Ожидается внимание к деталям и качественное выполнение задачи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Помощь с Wordpress

    $1

    Требуется помощь в вставке до 5 iframe кодов вместо фотографий на сайте, созданном на платформе Wordpress с использованием Elementor. Код и фотографии предоставлены, однако iframe не отображается корректно. Необходима консультация или решение проблемы.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на Word Press

    $35

    Требуется перенести макет с Figma на WordPress с использованием Elementor. Настроить отправку заявок на Битрикс и добавить небольшую анимацию для двух элементов. Домен и хостинг будут предоставлены. Выполнение задачи в срок может привести к премии.

    ElementorFigmaNode.jsWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт на wp

    Требуется доработка сайта на платформе WordPress. Ожидается внесение изменений и оптимизация функционала для улучшения пользовательского опыта и повышения эффективности работы сайта.

    WordPress
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Opencart 3

    Требуется исправить проблему на странице магазина в Opencart 3, возникшую после обновления модификаторов. Необходимо наладить работу модуля Simple, чтобы обеспечить корректный переход в корзину. Ожидается профессиональный подход к решению проблемы.

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правки на ВП

    Требуются правки на веб-платформе. Основное внимание уделяется системам управления (CMS). Подробное техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад