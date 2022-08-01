Натянуть бесплатный шаблон на Wordpress

Есть бесплатный шаблон вордпресс.

https://nicepage.com/wh/1801852/brand-building-wordpress-theme

Нужно его залить на вордпрес и сделать точно такой же как в демо версии по ссылке выше.

Должен получиться сайт один в один как с демо.

Хостинг для вордпрес выдам.

По срокам 1 день