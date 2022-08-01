Натянуть бесплатный шаблон на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки442 просмотра

Есть бесплатный шаблон вордпресс.

https://nicepage.com/wh/1801852/brand-building-wordpress-theme

Нужно его залить на вордпрес и сделать точно такой же как в демо версии по ссылке выше.

Должен получиться сайт один в один как с демо.

Хостинг для вордпрес выдам.

По срокам 1 день

WordPress
3 года назад
Simn
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

fedvaleriy
Валерий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$11
1 день
Escrow
Все быстро и профессионально ! Рекомендую!
Все супер! Виктор был на связи, предоставил все необходимое для работы и четко поставил задачу. Рекомендую к сотрудничеству! 👍

Заявки фрилансеров

Олександр
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артур
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
fedvaleriy
Валерий 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Opencart 3

    Требуется исправить проблему на странице магазина в Opencart 3, возникшую после обновления модификаторов. Необходимо наладить работу модуля Simple, чтобы обеспечить корректный переход в корзину. Ожидается профессиональный подход к решению проблемы.

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правки на ВП

    Требуются правки на веб-платформе. Основное внимание уделяется системам управления (CMS). Подробное техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить плагин перевода рус и укр версии для сайта на WordPress

    Требуется настроить плагин перевода для русской и украинской версий сайта на WordPress. Реализовать через hreflang, не создавая мультирегионального решения. Важно, чтобы адреса страниц оставались прежними. Необходимо добавить всплывающее окно для выбора языка и навигацию переключения языка в меню (UA | RU). Также требуется проверить сайт на актуальные обновления.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Выполнить задание в Figme

    Необходимо выполнить 6 заданий в Figme, ориентированных на начинающих в системах управления (CMS). Задания помогут освоить базовые навыки работы с платформой и подготовят к дальнейшему обучению.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно помочь по Wordpress

    $1

    Необходимо заменить фотографию на сайте WordPress на iframe код. Имеется код и фотографии, но возникли проблемы с отображением. Плагин не помог. Требуется опытный специалист для решения задачи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос сайта

    Задача включает перенос сайта с платформы Тильда на Wix или другой аналогичный агрегатор. Также требуется доработка сайта с добавлением новых функций. Ожидается качественное выполнение работы с учетом всех требований.

    TildaWix
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки на DRUPAL 7

    $10

    Требуется внести изменения в модальное окно на сайте rahud.ru. При нажатии на кнопку 'ЗАКАЗАТЬ' необходимо заменить информацию обратной связи на номера телефонов для Майкопа и Краснодара, сделав их кликабельными.

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Программіст WordPress WooCommerce

    Требуется программист для завершения интернет-магазина на WordPress WooCommerce. Идеальный кандидат из Чернигова для личной встречи. Необходима постоянная связь с Пн по Пт с 08:00 до 17:00. Оплата без задержек. Обсуждение задач с исполнителем. Постоянная работа и поддержка проекта.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Установить шаблон WP и внести правки по ТЗ

    Требуется установка шаблона WordPress с указанного ресурса и внесение правок в соответствии с техническим заданием. Шаблон предоставляется заказчиком. Необходим опыт работы с WordPress и навыки редактирования шаблонов.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад