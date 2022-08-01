Требуется исправить проблему на странице магазина в Opencart 3, возникшую после обновления модификаторов. Необходимо наладить работу модуля Simple, чтобы обеспечить корректный переход в корзину. Ожидается профессиональный подход к решению проблемы.
Натянуть бесплатный шаблон на Wordpress
Есть бесплатный шаблон вордпресс.
https://nicepage.com/wh/1801852/brand-building-wordpress-theme
Нужно его залить на вордпрес и сделать точно такой же как в демо версии по ссылке выше.
Должен получиться сайт один в один как с демо.
Хостинг для вордпрес выдам.
По срокам 1 день
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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