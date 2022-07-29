Требуется программист для завершения интернет-магазина на WordPress WooCommerce. Идеальный кандидат из Чернигова для личной встречи. Необходима постоянная связь с Пн по Пт с 08:00 до 17:00. Оплата без задержек. Обсуждение задач с исполнителем. Постоянная работа и поддержка проекта.