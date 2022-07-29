Нужно помочь по Wordpress

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки641 просмотр

Есть сайт тут

нужно вставить вместо фотографии iframe код 

есть код и фотографии, но проблема, не отображается, скачивал плагин. не помогает. 

WordPress
3 года назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад

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