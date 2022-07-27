Установить шаблон WP и внести правки по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки1014 просмотров

Необходим запуска сайта wordpress на шаблоне: https://pearl.stylemixthemes.com/businesstwo/ и внесение правок по ТЗ. Шаблон предоставляю.

WordPress
3 года назад
sta1ker2009
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

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